Il Como Women ha annunciato l'ingresso nei propri quadri dirigenziali di Mauro Ferrara, che assume il ruolo di COO della compagine lariana. La carriera di Ferrara inizia nel 2000 con un percorso professionale all'interno di F.C. Internazionale, dove inizialmente ha ricoperto ruoli operativi all'interno dell'organizzazione Stadio San Siro fino al raggiungimento della qualifica di delegato alla sicurezza e responsabile organizzativo dell'evento partita allo stadio. Dal 2014 ha gestito le infrastrutture sportive del Club, coordinando tutti i referenti operativi dei vari siti sportivi della società e occupandosi in prima persona della gestione quotidiana e della ristrutturazione del centro sportivo della prima squadra ad Appiano Gentile. Nel 2018 ha rivestito la carica di Sport Facilities Director per il Milan. . Dal 2019 a oggi ha inoltre ricoperto i ruoli di Direttore Organizzativo e Delegato all’evento stadio per Spezia Calcio Srl, di Amministratore Delegato per GIS-srl e infine di Head of General Service per EMG, azienda leader nell’offerta di servizi broadcast e media production a livello nazionale e internazionale.



“A oggi abbiamo una visione del calcio prettamente maschile” ha dichiarato Mauro Ferrara. “In questo senso è nostro compito trovare strumenti ed elementi originali; una visione e una metodologia maggiormente coerente alla fisiologia del calcio femminile che permetta la massima espressione alla passione e alla forza della propria anima che le donne vivono normalmente”.