Non c'è solo la Giana Erminio sull'attaccante polacco Jan Zuberek, giocatore di proprietà dell'Inter che ha disputato la prima parte di stagione con la maglia del Lecco. Secondo quanto riferito da SportChannel, infatti, il giocatore è stato proposto anche all'Avellino, altro club di Serie C anche se del girone C. In Irpinia, Zuberek andrebbe a sostituire il partente Daishawn Redan che andrà a giocare in Belgio con la maglia del Beerschot.