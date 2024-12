Renzo Ulivieri, presidente dell'assoallenatori, è rimasto spiazzato dalla notizia della possibile candidatura di Alessandro Del Piero per il ruolo di numero uno della FIGC: "Lì per lì mi è sembrata una stranezza, non saprei - le sue parole rilasciate a margine del Gran Galà del Calcio -. Di Del Piero penso quello che pensano tutti come persona: è un ragazzo eccezionale, deve ancora fare l'esame con me perché non ha finito ancora il master. Dal punto di vista tecnico lo conosco, da quello dirigenziale non saprei dire perché non lo conosco ma non lo conosce nessuno perché non ha esperienze. La nostra associazione ha scelto di appoggiare Gravina, ma credo anche l'associazione calciatori. In questi anni credo che Gravina abbia fatto bene, nei rapporti con noi e nei rapporti con le altre componenti. Credo basti andare a guardare i cambiamenti fatti nell'assemblea federale. Questi risultati credo la dicano lunga sull'esperienza di Gravina come presidente".