Notizie opposte dal mondo dello sport tedesco: mentre a Manila la nazionale di pallacanestro guidata da Gordon Herbert conquista il suo primo storico Mondiale superando la Serbia per 83-77, il calcio teutonico viene scosso dalla notizia del clamoroso esonero di Hansi Flick dal ruolo di ct della Mannschaft. La DFB ha deciso di sollevare con effetto immediato l'ex Bayern Monaco dall'incarico, a due giorni dall'amichevole contro la Francia di Benjamin Pavard e Marcus Thuram. Per la quale in panchina andranno il direttore sportivo Rudi Völler e gli allenatori dell'U20 Hannes Wolf e Sandro Wagner.