Avventura in Serie C per Lorenzo Peschetola, centrocampista classe 2003 campione d'Italia Primavera nell'ultima stagione. Il Foggia ha infatti reso noto di aver ufficializzato l'arrivo in prestito del giovane abruzzese che giocherà in rossonero fino al 30 giugno 2023. Peschetola ha rilasciato anche le sue prime parole da neo giocatore dei Satanelli: "Arrivo a Foggia con la consapevolezza di dover crescere e imparare tanto in una piazza come quella rossonera. Sono carico, voglio divertirmi e far divertire per dare ai colori rossoneri quello che meritano. Forza Foggia".