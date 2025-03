Ci saranno solo due società messicane al Mondiale per Club 2025. Oltre al Monterrey, inserito nel girone dell'Inter con River Plate e Urawa Red Diamonds, infatti, potrà partecipare solo il Pachuca alla luce dell'esclusione del Leon ufficializzata oggi dalla FIFA, organizzatrice del torneo, tramite un comunicato in cui viene spiegato anche il motivo della decisione. "A seguito di un procedimento disciplinare avviato contro CF Pachuca e Club León, il presidente della Commissione disciplinare FIFA ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione di appello FIFA in conformità con l'articolo 56, paragrafo 3 del Codice disciplinare FIFA - si legge nella nota diramata da Zurigo -. Dopo aver valutato tutte le prove in archivio, il presidente della Commissione di appello FIFA ha deciso che CF Pachuca e Club León non hanno soddisfatto i criteri sulla multiproprietà definiti dall'articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento per la Coppa del mondo per club FIFA 2025™. In linea con l'articolo 10, paragrafo 4 del Regolamento per la Coppa del mondo per club FIFA 2025™, la FIFA ha stabilito che il Club León sarà rimosso dalla competizione, con il club che verrà ammesso come sostituto e che verrà annunciato a tempo debito".

"Siamo in disaccordo con la decisione e impugneremo fino all’ultima istanza e davanti al più alto tribunale sportivo, poiché tutte le prove e la documentazione che attestano la nostra indipendenza amministrativa e sportiva sono state presentate in modo tempestivo e trasparente", ha fatto sapere il Pachuca in un comunicato.

