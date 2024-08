Avventura in Serie C per Jan Zuberek, attaccante polacco classe 2004 delle giovanili dell'Inter: la prossima stagione, il giocatore ex Jagellonia giocherà infatti con la maglia del Lecco. È stato ufficializzato il passaggio in bluceleste del centravanti lo scorso anno alla Ternana nella seconda parte di stagione tramite una nota pubblicata dai lariani sul proprio sito ufficiale: la formula è quella del prestito fino a giugno 2025.

Zuberek sarà a disposizione del tecnico Francesco Baldini già domani sera per la partita di Coppa Italia di C contro il Milan Futuro