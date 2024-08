Dopo i rumors dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Marcelo Gallardo è tornato al River Plate. El Muñeco torna a guidare i Millonaros dopo i 14 trofei sollevati nella prima prima parentesi di carriera durata dal 2014 al 2022, tra cui due Copa Libertadores. Reduce dall'avventura in Arabia Saudita con l'Al Ittihad, dove era approdato a novembre, l'allenatore quarantottenne è pronto a riprendere la guida del River al posto di Martin de Michelis. A Buenos Aires, il tecnico argentino troverà anche l'interista Franco Carboni, nuovo acquisto dei bonairensi. "Marcelo Gallardo ha firmato il suo contratto e inizia la sua seconda parentesi come commissario tecnico del River Plate. Continuiamo a scrivere questa storia" si legge nel post pubblicato dal club che ufficializza il suo ritorno.

Dopo la firma e l'ufficialità, Gallardo ha risposto ai giornalisti presenti in conferenza stampa. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni: "È stata una settimana inaspettata per me. Dal momento in cui si è cominciato ad accennare alla possibilità di tornare qui ho dovuto isolarmi. Era un momento della mia vita in cui non mi aspettavo di ritornare. Dopo aver riflettuto perché c'era tanta pazienza" dalle persone, dai mezzi che hanno generato qualcosa che non era nemmeno lontanamente una realtà, perché ero in un momento della mia vita in cui avevo a che fare con molte cose quando ho incontrato Jorge e lui ha iniziato a dirmi dove volevamo andare e di cosa si trattava. Il mio ritorno in questo momento, ho iniziato ad analizzarlo, per vedere come stavo assumendo questo impegno è una sfida molto grande per me e per tutto il mio staff tecnico. Mercato? La trattativa con Pezzella è già stata completata, in questo momento sta facendo le visite mediche. Quella di Maxi Meza è in fase avanzata e avrà la possibilità di aggregarsi in questi giorni. Il resto si sta lavorando ma non siamo sicuri al 100% di definirlo. Giocheremo gli ottavi di finale della Copa Libertadores perché la squadra ha fatto bene le cose e dobbiamo valorizzare questo fatto".