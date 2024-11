Rivolgendosi ai rappresentanti dei 27 stati membri dell'UE a Bruxelles, questa mattina, il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha esortato i decisori politici europei a salvaguardare legalmente il modello e i suoi principi fondamentali: "Per 70 anni, il modello sportivo europeo è stato costruito sui principi di competizioni aperte, promozione e retrocessione basate sul merito sportivo, solidarietà finanziaria e riconoscimento dell'impatto sociale dello sport. Questi principi hanno guidato la UEFA sin dalla sua fondazione - le parole del numero uno di Nyon -. È un modello che promuove la salute dei nostri cittadini, costruisce strutture per i nostri bambini e nutre le speranze e i sogni di tifosi, atleti e club, grandi o piccoli, che vincano, perdano o si divertano semplicemente a prendervi parte. Sono orgoglioso che la UEFA e il calcio europeo siano un esempio di questo modello. Ma non potremmo farcela da soli. I governi nazionali svolgono un ruolo fondamentale in questo sforzo, assicurando che i bambini abbiano l'opportunità di giocare, che le comunità traggano beneficio dalle strutture sportive e che i valori di inclusione e partecipazione siano abbracciati in tutta la società"-

Su come tutte le parti interessate devono collaborare per proteggere il calcio europeo.

"Ogni volta che cerchiamo di rafforzare questo modello di solidarietà, siamo esposti a minacce e pressioni da parte di operatori che vogliono di più per sé e condividere meno con gli altri. Ricordate il clamore quando un progetto di scissione egoista ha messo a rischio il modello sportivo europeo nel calcio? In alcuni sport è già successo, ma non possiamo e non permetteremo che ciò accada al calcio europeo. Quindi lavoriamo insieme per creare garanzie legali concrete per le caratteristiche chiave del modello sportivo europeo nel calcio. Innanzitutto, il legame tra competizioni europee e nazionali deve essere pienamente protetto. Le prestazioni annuali nei campionati nazionali devono rimanere l'unico criterio per la qualificazione all'Europa. Consentire che questo legame venga spezzato o distorto in qualsiasi modo sarebbe un tradimento devastante dei campionati nazionali, aspetti iconici del patrimonio europeo. Per i campionati e i club di calcio più piccoli, è una questione esistenziale. In secondo luogo, l'equilibrio tra le competizioni per nazionali e per club deve essere preservato. Questo equilibrio è alla base dell'intero modello di solidarietà e dello sviluppo del calcio nei vostri paesi. Se non manteniamo un sano equilibrio tra le competizioni per nazionali e per club, allora stiamo mettendo a repentaglio tutto lo sviluppo a livello di base. In terzo luogo, il modello unificato del calcio europeo deve essere pienamente sostenuto. Dobbiamo tutti renderci conto che è nell'interesse pubblico continuare a proteggere questo modello unificato. Il calcio europeo è una delle più grandi storie di successo dell'Europa. È forte e resiliente. Abbiamo le competizioni, i club e i giocatori più popolari, amati e seguiti dai tifosi di tutto il mondo. Tuttavia, abbiamo bisogno di maggiore certezza giuridica per proteggere e sostenere questa storia di successo. La legge dovrebbe essere utilizzata per supportare il modello sportivo europeo, non piegata alla volontà di coloro che cercano di distruggerlo per il proprio potere e guadagno egoistico".

Sulla missione non-profit della UEFA al centro dello sport europeo..

"Le nostre principali competizioni non riguardano il profitto. Riguardano solidarietà, ridistribuzione e sviluppo. Non sono parole d'ordine. La solidarietà non è una donazione di beneficenza. Per la UEFA, la solidarietà è la nostra ragion d'essere La UEFA non ha fini di lucro. Ridistribuiamo il 97% dei nostri guadagni netti al calcio. Sì, il 97%. Ciò che resta viene utilizzato per coprire i costi e sostenere aree vitali dello sport: femminile, giovanile e futsal. E quando guadagniamo di più, diamo di più. Chi altro lo fa? Chi altro sta impegnando una tale quota di entrate in obiettivi fondamentali come il finanziamento di base, lo sviluppo del gioco femminile e il supporto alle competizioni giovanili? Questo non è un costo. È un investimento. Un investimento nel gioco e un investimento nelle persone e nelle comunità. È un investimento nell'interesse pubblico."

Sull'importanza dell'ascolto nella leadership.

"La UEFA è democratica e pluralista. Alla UEFA, Malta è al fianco della Germania. La Moldavia è al fianco della Francia. Il dialogo impegnato, sincero e inclusivo è al centro di tutto ciò che facciamo. Perché sappiamo che per guidare bene, bisogna ascoltare. Quindi, la UEFA ha dato voce a tutte le parti interessate rilevanti: leghe, club, giocatori e tifosi. Solo un mese fa, la UEFA e la FIFPRO Europe, l'unione dei calciatori europei, hanno firmato una partnership storica per includere la rappresentanza dei giocatori nella governance del calcio europeo. I giocatori sono ora al centro del calcio e le loro prospettive plasmano le decisioni prese. Questo approccio riflette un modello di governance moderno in cui le decisioni vengono prese in modo collaborativo e inclusivo".