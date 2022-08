Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, in sede di presentazione della trasferta col Monza ha affrontato il tema dei tanti infortuni muscolari in quest'inizio stagione di Serie A dando il suo punto di vista sulla questione: "Sono preparazioni in cui non bisogna caricare tanto, questo magari è andato a discapito di una prontezza muscolare. Per alcuni potrebbe essere stato così. In generale, poi, per tutte le squadre, anche il mercato aperto ha un suo peso, magari si utilizzano giocatori appena arrivati e non prontissimi. Per l'Italia questo è anomalo visto che il campionato inizia sempre a fine agosto con il mercato alla fine e le squadre già definite. Quest'anno c'è un'impostazione diversa".