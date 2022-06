In questa sessione di mercato, l'Udinese non ha alcuna intenzione di privarsi di Destiny Udogie, profilo sul quale l'Inter ha preso informazioni direttamente dall'entourage settimana scorsa. Lo ha spiegato Pierpaolo Marino, direttore tecnico dei friulani, parlando con i colleghi di Sportitalia: "Udogie? Non vendiamo giocatori dopo un anno", la sua risposta categorica.