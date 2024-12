Intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del math contro il Napoli, il dirigente dell'Udinese Gokhan Inler ha parlato così del rientro di Alexis Sanchez: "Alexis ha sofferto perché voleva rientrare - ha esordito -. Per noi è fondamentale perché lui vuole sempre vincere e sono contento che sta con noi. È un giocatore fondamentale".

Sono arrivate richieste per Bijol e Lucca?

“Ora non posso dire nulla perché siamo concentrati sulla gara. Per fare una bella stagione ci serve stare assieme e concentrati, il focus è solo quello".