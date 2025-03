Domani alle 18:15, l’Italia Under 21 è attesa dall’amichevole contro la Danimarca, ultimo test prima di affrontare la fase finale degli Europei, a giugno in Slovacchia. Insomma, un appuntamento molto importante che il CT Carmine Nunziata sfrutterà per prendere le ultime indicazioni in vista delle future convocazioni. Lo stesso commissario tecnico dà alcune indicazioni relative alla formazione che scenderà in campo con i danesi a Cittadella: "Sebastiano Esposito e Giuseppe Ambrosino giocheranno insieme davanti. Mi auguro che mi diano delle sensazioni perché, quando si andrà a fare le convocazioni per l’Europeo, bisogna fare delle scelte".

Nunziata elogia poi i due attaccanti: "Hanno grandi qualità. Esposito lo ha dimostrato in Serie A, Ambrosino è un giocatore completo che deve cominciare a esprimere le sue qualità perché ne ha molte. Sono due giocatori che per adesso sono importanti per questa Nazionale”.