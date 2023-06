Dopo le due settimane di preparazione al CPO di Tirrenia, la Nazionale italiana Under 21 è partita in mattinata dall’aeroporto di Pisa ed è arrivata nel primo pomeriggio a Cluj, la città romena dove disputerà i tre incontri del girone del campionato europeo con Francia, Svizzera e Norvegia. Nella notte si è aggregato al gruppo anche Wilfried Gnonto, impegnato fino a ieri con la Nazionale maggiore e schierato dal primo minuto da Mancini nella finale per il terzo posto di Nations League che ha visto l’Italia superare per 3-2 i Paesi Bassi.

Si parte subito forte, con gli azzurrini che esordiranno contro i transalpini tra tre giorni: "Iniziare bene è sempre importante – spiega Elia Caprile in un’intervista esclusiva al sito FIGC –. Abbiamo il massimo rispetto nei confronti di ogni squadra, ma siamo consapevoli di potercela giocare con tutti. Siamo un grande gruppo, stiamo bene insieme e siamo forti. Non vedo sulla carta tante nazionali superiori a noi, siamo l’Italia e puntiamo a vincere l’Europeo”.

Come già sottolineato venerdì in conferenza stampa da Lorenzo Pirola, l’esperienza maturata nell’ultimo anno da gran parte dei giocatori e il maggior minutaggio fatto registrare con i club lasciano ben sperare: "Nella rosa solo in tre abbiamo giocato in Serie B. Tutti gli altri hanno giocato in pianta stabile in Serie A, alcuni hanno fatto anche le coppe europee, andando peraltro molto avanti. Fisicamente stiamo bene anche perché a fine giugno è difficile trovare un giocatore fuori forma. Ora fa tutto la testa, è fondamentale avere la giusta concentrazione".