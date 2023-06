Tensione tra Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, e il ct della Nazionale turca Stefan Kuntz. L'ex calciatore della Nazionale Selim Soydan, intervistato dal quotidiano Sabah, ha rivelato infatti che il capitano della Milli Takim avrebbe chiesto per due volte al presidente della Federcalcio Mehmet Büyükekşi di allontanare il tecnico tedesco per riportare Fatih Terim alla guida della selezione. "Le partite contro Lettonia e Galles erano praticamente le ultime chance per Kuntz per mantenere la panchina, ma avrebbe dovuto vincerle entrambe: bastava perdere un solo punto e sarebbe stato cacciato. I calciatori ai quali non piaceva ce l'hanno fatta e lui ha mantenuto il posto.

Loro hanno mostrato carattere, ci aspettiamo da lui lo stesso atteggiamento. Ma io ritengo che si sarebbe dovuto dimettere dopo la sconfitta contro le Far Oer dello scorso settembre".