Sconfitta inaspettata per la Turchia di Vincenzo Montella. Priva di Hakan Calhanoglu per infortunio, la selezione turca è stata battuta a sorpresa per 3-1 dal fanalino di coda Montenegro. A fine gara il ct si è scagliato contro il terreno di gioco su cui la sfida si è disputata: “Questa partita è stata giocata su un campo troppo brutto per essere definito un campo da calcio - ha esordito Montella -. Riuscivamo a malapena a stare in piedi noi che eravamo in panchina, non riesco nemmeno a immaginare i nostri giocatori. Dispiace perché meritavamo il primo posto, ma ce lo siamo lasciato scappare".

E ancora: “Non possiamo valutare solo questa sconfitta e dimenticare tutto quello che abbiamo fatto nel corso dell’anno - ha aggiunto l'Aeroplanino -, abbiamo dimostrato a tutti la nostra competitività nel corso dell’anno solare. Mi congratulo con i miei giocatori per come hanno lottato, meritavamo il primo posto ma ce lo siamo fatto scappare. Oggi ogni tiro avversario era gol, questa è l’unica differenza tra noi e loro”, ha concluso.