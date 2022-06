Facile successo per la Turchia di Stefan Kuntz, che allo stadio Fatih Terim di Istanbul supera in scioltezza per 4-0 le Isole Far Oer nel primo match di Nations League. Apre le marcature l'ex romanista Cengiz Under al 37esimo, nella ripresa i turchi dilagano con le reti di Hilal Dervisoglu, Serdar Dursun assistito dall'interista Hakan Calhanoglu, e Merih Demiral che chiude i conti al minuto 85.