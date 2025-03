Dopo il successo per 2-0 in casa dell’Ungheria, risultato che ha sancito la promozione della Turchia in Lega A di Nations League, Hakan Calhanoglu ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di TNT Sport. Il centrocampista dell’Inter ha sottolinato l'importanza del risultato su un campo difficile:

“Sapevamo che ci attendeva una gara complicata. Vincere qui non è mai facile, ma abbiamo giocato una grande partita. Siamo orgogliosi di questa promozione, ce la siamo meritata. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni: giocare partite ogni due o tre giorni e mantenere questo livello non è semplice, ma abbiamo dimostrato compattezza e carattere”.

Lo sguardo di Calhanoglu è già rivolto ai prossimi obiettivi, su tutti la qualificazione al Mondiale del 2026: "Questa è una tappa importante del nostro percorso. Volevamo regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, al nostro Paese, e ci siamo riusciti. Ora però dobbiamo guardare avanti: il nostro prossimo traguardo è il Mondiale, e faremo di tutto per arrivarci pronti”.