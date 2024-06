A Euro 2024, la Turchia ha voglia di voltare pagina rispetto all'ultimo torneo continentale di tre anni fa, concluso anzitempo dopo tre sconfitte di fila nel girone. E' il succo del discorso di Hakan Calhanoglu, capitano della Nazionale di Vincenzo Montella, che è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro l'Italia: "L'ultimo Europeo non è stato positivo per noi, volevamo fare di più - ha ammesso il centrocampista dell'Inter -. Siamo molto felici di giocare questo Europeo in Germania, per noi sarà come essere a casa. Il nuovo allenatore ha portato nuove idee, è sempre molto proiettato al lavoro, tanto che abbiamo chiuso parte degli allenamenti alla stampa per essere pochi e rimanere maggiormente concentrati. Vogliamo iniziare bene il nostro cammino contro la Georgia: sono sicuro che in questo modo la strada sarà in discesa".