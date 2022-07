L'ex presidente della FIFA Sepp Blatter e l'ex presidente della UEFA Michel Platini sono stati assolti dall'accusa di truffa a danno della FIFA. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto infatti le richieste della pubblica accusa che, lo scorso 15 giugno, aveva chiesto per entrambi un anno e otto mesi di reclusione (con la sospensione della pena). I due imputati si sono sempre dichiarati innocenti e ora gli verrà riconosciuto un indennizzo . Il pubblico ministero aveva chiesto per entrambi una pena un anno e otto mesi di condanna con la condizionale e due anni di libertà vigilata per l'accusa di frode nei confronti della FIFA per un pagamento concesso nel 2011 a Platini da 2 milioni di franchi svizzeri, ritenuto ingiustificato.

Questo il commento di Platini: "Ho voluto esprimere la mia felicità per tutti i miei cari che finalmente giustizia sia stata fatta dopo sette anni di bugie e manipolazioni. La verità è venuta alla luce. La mia lotta è una lotta contro l'ingiustizia. Ho vinto una prima partita. In questo caso, ci sono colpevoli che non si sono presentati durante questo processo. Non mi arrenderò e andrò fino in fondo nella mia ricerca della verità. Passare dall'essere una leggenda del calcio mondiale a un diavolo è molto difficile, soprattutto quando lo si fa in modo totalmente ingiusto".