Continua a creare discussioni il gran numero di infortuni rimediati in Nazionale dai giocatori, ultimo quello occorso a Gavi. È tornato dunque d'attualità il tema del sovraccarico dei calciatori, che sarà uno degli oggetti di discussione nella prossima assemblea generale di FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori, che si terrà da domani al 24 novembre in Sud Africa, a Cape Town.

Le proposte di FIFPro. È proprio in Spagna che il dibattito, in questi giorni, risulta molto acceso. E i colleghi di as.com hanno raggiunto i vertici del sindacato per chiedere quali siano le proposte concrete per arginare il problema: "Nella scorsa stagione Vinicius ha giocato nove competizioni - ricorda un non meglio specificato esponente di FIFPro - e Pedri, a 20 anni, ha giocato più di 12.000 minuti, il 25 per cento in più di Xavi alla stessa età.

I giocatori devono avere un riposo obbligatorio minimo fuori stagione di 28 giorni e all'interno della stagione di 14 giorni. D'altra parte, i giocatori devono avere almeno un giorno libero alla settimana. E, in terzo luogo, nel calcio devono essere introdotte linee guida per limitare il numero di partite consecutive, in cui i giocatori hanno due o più partite a settimana".