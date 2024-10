Lamine Yamal batte un altro record di precocità vincendo, all'età di soli 17 anni, il 'Trofeo Kopa 2024', il premio assegnato da France Football al miglior calciatore Under 21 del mondo. "Questo è un grande riconoscimento, però do meriti al Barcellona, allo staff del club e della Nazionale, a mister Xavi che mi ha dato fiducia - le parole dell'asso spagnolo dal palco della cerimonia del Pallone d'Oro -. Dedico questo a tutti i compagni... E puntiamo ad altro ancora! Se so che il più giovane Pallone d'Oro è stato Ronaldo? Sì, me lo hanno detto. Sarebbe meraviglioso fare una carriera come la sua".