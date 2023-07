Si chiama Mahmoud Ibrahim Hassan, ma nel mondo del calcio è noto col nomignolo Trezeguet, in omaggio all'ex attaccante della Juventus. Oggi gioca con il Trabzonspor, dove si è trasferito nel 2022 dall'Aston Villa, ma nel suo trascorso calcistico avrebbe potuto esserci l'Inter. L'episodio risale al 2018 e viene raccontato dallo stesso giocatore egiziano ai microfoni di ON Sports TV: "Dopo il Mondiale in Russia ho ricevuto diverse offerte. Ero vicino all'Inter, ma avevano intenzione di prestarmi al Parma, proposta che ho rifiutato perché sentivo di meritare di meglio. Quindi sono rimasto a giocare al Kasımpaşa".