"Credo che abbia fatto una scelta importante, è un allenatore vincente e lo ha dimostrato vincendo ovunque sia andato". Questo il pensiero espresso da David Trezeguet sull'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. "Credo che questa sia l’idea per vincere anche qui trovando il giusto equilibrio. Conosciamo la sua mentalità e saranno importanti anche gli acquisti sul mercato. Credo che il Napoli possa essere protagonista per il prossimo campionato" ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli all'Arechi di Salerno dove sta andando in scena l'evento organizzato da Operazione Nostalgia.

Sulla prossima stagione ha poi aggiunto:

"Negli ultimi anni l’Inter ha dimostrato di essere la squadra più competitiva e credo che resti la favorita, bisogna migliorarsi per lottare con loro. La Juve sta facendo dei cambiamenti e vuole fare un campionato diverso rispetto a quest’ultimo, anche se ha raggiunto la zona Champions e vinto la Coppa Italia. Ma la Juve deve arrivare di nuovo ai traguardi importanti come la vittoria, bisogna capire chi acquisterà e mi auguro che ritorni protagonista. Insieme al Napoli avrà l’obiettivo di vincere lo scudetto ma con questa Inter sarà dura".