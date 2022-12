Alessandro Zanato, responsabile del settore giovanile del Treviso, formazione militante ora in Eccellenza regionale, ha raccontato ai microfoni di TrivenetoGoal la sua esperienza nell'ambito di Inter Academy in Giappone: "Un’esperienza di vita clamorosa. Prendere e andare dall’altra parte del mondo, in un Paese completamente diverso dal nostro, è stata un’esperienza fantastica e che mi ha cambiato del tutto, perché una cosa del genere ti segna davvero. L’Inter mi ha dato questa possibilità e ho preso la palla al balzo. Sono stato lì per quattro anni. Avevamo un’accademy che contava sia le squadre Elite che facevano il campionato giapponese, sia la Soccer School, dove vengono ad allenarsi bambini di ogni età solo per la passione verso il gioco del calcio, e abbiamo ottenuto ottimi risultati sia dal punto di vista organizzativo che da quello tecnico. Il Giappone è una realtà fantastica e a me non ha sorpreso che sia arrivato a giocarsi i quarti di finale ai rigori. Un bambino giapponese ha una tecnica che è completamente superiore rispetto a quella di un bambino italiano. Un investimento importante di società europee in Giappone, secondo me potrebbe portare dei risultati di qualità nel portare a casa giocatori di qualità da quel territorio".