"Il tocco di Vlahovic è molto più volontario di quello di Rabiot, per me. Senza quel tocco di braccio, il pallone sarebbe andato in un'altra direzione". Anche Riccardo Trevisani, durante 'Pressing' sulle reti Mediaset, non ha dubbi: il gol di Kostic che ha deciso Inter-Juve era da annullare. "Però le sconfitte dell'Inter restano troppe e se la settimana dei nerazzurri è decorosa lo si deve soprattutto alle parate di Onana a Oporto", aggiunge.