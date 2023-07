Non lesina critiche pesanti nei confronti di Romelu Lukaku Riccardo Trevisani, che dagli studi di Sport Mediaset mette alla berlina l'attaccante belga sottolineando i tanti errori fatti negli ultimi tempi, non ultimo la clamorosa rottura con l'Inter che ha lasciato tanto amaro in bocca a compagni e società: "Lukaku ha sbagliato già due anni fa quando andò al Chelsea dopo aver giurato amore eterno all'Inter ed essersi dichiarato re di Milano. Il belga ha fatto una serie di errori incredibili in questi due anni, più gravi di quelli fatti sotto porta".