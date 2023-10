Dagli studi di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani offre le sue chiavi di lettura del match di questo pomeriggio tra Torino e Inter: "Dopo la sosta precedente, l'Inter ha avuto il risveglio bellissimo nel derby. Poi però ha buttato via due partite contro Sassuolo e Bologna. La certezza dell'Inter, la sua fotografia quando le cose vanno bene, è Lautaro Martinez.

Bisogna ricordarsi più di come si è ripartiti dopo la prima sosta invece di pensare a come si è arrivati a questa sosta. L'Inter non può più sbagliare, deve togliersi dalla testa i blackout che la scorsa stagione sono costati ben 12 sconfitte in campionato, un'enormità. E deve farlo affidandosi a Lautaro".