Nel corso del format di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani ha fatto un parallelo tra le rose di Inter e Napoli sottolineando che i nerazzurri hanno la forza per infilare tutti e tre gli obiettivi stagionali, ma anche una carenza non da poco: "L'Inter può fare il Triplete, perché ha una rosa almeno nei primi 13 giocatori che è forte; è allenata molto bene, gioca bene a calcio e sa stare in partita anche contro le grandi squadre. Dopodiché, la rosa è corta per fare 70 partite, compreso il Mondiale per Club. Non ci sono dubbi, un cambio come quelli di Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi l'Inter non ce l'ha in panchina. E Cambiaghi ha cambiato radicalmente la partita del Dall'Ara".