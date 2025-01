Nella sua analisi su Pressing riguardante l'annata della Juventus, Riccardo Trevisani prova a spiegare il pessimo secondo tempo della squadra di Motta in casa del Napoli e le mancanze viste un po' per tutta la stagione.

"Sicuramente si pensava le cose andassero meglio - dice -. Però la Juve viene in dieci giorni da Atalanta, Milan, Champions, Napoli. Non lo reggerebbe la rosa dell'Inter, figurati quella della Juve. Per quello è esplosa nel secondo tempo di Napoli. Cadono tutti: Barcellona, PSG, Manchester City. Non le puoi reggere quattro partite così, meno che mai con la panchina della Juventus che ha quindici convocati da mesi e che ha giocato contro una squadra più forte, più riposata, più avvelenata, che ha fatto una ripresa stratosferica".