In una serata di grande noia, i gol segnati ieri da Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez sono le uniche cose da salvare di Juventus-Inter. Questa la convinzione di Riccardo Trevisani dagli studi di Sport Mediaset: "Al gol bellissimo di Vlahovic, risponde Lautaro con un altro gol bellissimo. Ci sono tanti errori dei difensori avversari, ma c'è da sottolineare la bellezza del passaggio di Nicolò Barella, del movimento di Lautaro, dell'assist di Marcus Thuram. Bravi gli artefici dei gol, ma perché certe cose così belle non le fate per novanta minuti invece di farci annoiare?".