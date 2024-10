Per parlare del momento dell'Inter, a 'Pressing' è intervenuto anche Riccardo Trevisani. Ecco le sue considerazioni dopo il 3-2 nerazzurro al Torino: "La domanda per quanto riguarda i problemi dell'Inter è la seguente: sono cose che mancano tatticamente o cerebralmente? A me sembra una squadra che, dopo il 2-0, sta lì con le infradito e invece arriva Zapata che segna e la riapre. Mi sembra un problema psicologico, di testa scollegata. Impossibile subire due gol in superiorità numerica col Torino. E sono situazioni che si ripetono dall'inizio del campionato".