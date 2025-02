Riccardo Trevisani parla a Pressing della prestazione dell'Inter in casa della Juventus e anche delle dichiarazioni di Inzaghi nel post-partita. "Il 'basta proclami' di Inzaghi credo che sia un riferimento a Mkhitaryan. I giocatori sanno di essere forti e probabilmente ogni tanto entrano senza la necessaria cattiveria per fare la stessa cosa dell'anno scorso".

"Detto questo il processo a una squadra in corsa per lo scudetto e avanti in Coppa Italia e Champions non me la sento di farlo - prosegue Trevisani -. Detto che si poteva far meglio. Nel secondo tempo doveva calare la Juve che aveva avuto il playoff, non l'Inter. Di sicuro al partito della crisi non mi iscrivo. La cosa preoccupante è che l'Inter dipende da sé stessa e lo sa. A Firenze gioca quella partita, si rende conto che la seconda con la Fiorentina è troppo importante per mille ragioni, fa una super partita e dopo sei giorni gioca questo secondo tempo"