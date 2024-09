Nel classico appuntamento '1 vs 1' per Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha risposto a cinque domande secche a tema Inter. Cominciando con un pronostico sulla partita di stasera, a Monza: "Sarà due quasi fisso. Poi ci sono il City e il Milan, penso che Inzaghi farà un po' di turnover", la convinzione del giornalista.

Frattesi titolare al posto di?

"Nessuno".

Thuram farà più gol di Lautaro in questa stagione?

"No, non ne farà di più".

Pronostico City-Inter.

"Due a uno City o 2-2".

Doppietta scudetto-Champions, quante possibilità ci sono?

"Cinque per cento. Vincere il campionato è già difficile, fare la doppietta è quasi impossibile".