Si è svolta a Coverciano la conferenza stampa dell’ Associazione Italiana Arbitri , che ha presentato la Formazione dei Ruoli Arbitrali Nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023. Un momento molto atteso, in cui vengono analizzate le risultanze dei Campionati da poco conclusi e ufficializzati gli organici delle varie Commissioni Nazionali: “Questa è una delle giornate più importanti dell’anno, in cui vengono annunciati i passaggi nelle varie Commissioni Nazionali – ha esordito il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange –. Per molti ragazzi, con le promozioni ottenute per il merito dimostrato sul terreno di giuoco, è infatti il coronamento di un sogno iniziato tanti anni fa. Voglio però rivolgere un pensiero anche a chi è giunto al termine del proprio percorso nazionale, ringraziandolo per quanto hanno dato a questa attività. Domani, dopo la riunione del Comitato Nazionale, comunicheremo i nomi dei designatori della prossima stagione sportiva e di chi comporrà le Commissioni Nazionali".

Trentalange prosegue: "Figure che sono fondamentali per la formazione e la selezione di arbitri, assistenti e osservatori. Quella che si apre sarà una stagione complessa e anche anomala per la sosta per il Mondiale. World Cup che, tra l’altro, vedrà la scuola arbitrale italiana rappresentata dall’arbitro Daniele Orsato, dagli assistenti arbitrali Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, e dai VMO Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. I dati dicono che, grazie alla possibilità del 'Doppio Tesseramento', sono entrati a far parte dell’AIA 447 nuovi associati, di cui 17 ragazze – ha concluso –. Lo riteniamo un risultato molto importante. Ricordiamoci sempre che una crescita del movimento arbitrale va a vantaggio di tutto il mondo del calcio”.

C'è stato spazio anche per il passaggio alla CAN di Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna nella storia a raggiungere la massima categoria nazionale, e dell’assistente Tiziana Trasciatti. “La giornata di oggi rappresenta un sogno – ha commentato Katia Senesi, Componente del Comitato Nazionale, che ha seguito il percorso del movimento arbitrale femminile – Tutti infatti sognano la Serie A e oggi, con il primo arbitro donna alla CAN, ci siamo arrivati".