Ospite di Radio TV Serie A con RDS (qui l'intervista completa), Andrea Traverso, direttore sostenibilità finanziaria della UEFA, ha toccato diversi temi, tra cui quello dell'ingresso dei fondi nordamericani nel calcio europeo: "I fondi arrivano con la pandemia, in una situazione di stress finanziario e mancanza di liquidità e trovano la possibilità di investire su asset sottovalutati con prospettive di crescite importanti - la sua premessa -. I fondi portano capitali freschi, innovazioni e competenze, quindi non è tutto negativo. Ma è anche vero che arrivano con interessi che non sono necessariamente sportivi, ma per ottenere un ritorno sul suo investimento con un orizzonte temporale di breve-medio termine. Siamo ancora in una fase iniziale, non ce ne sono state molte di exit. Bisognerà vedere se riusciranno nell'intento prefissato inizialmente, Ciò che avviene è che l'arrivo dei fondi arriva con strutture multisport e multiclub".