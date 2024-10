Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Paolo Tramezzani ha analizzato la lotta Scudetto in chiave Napoli e non solo: "Antonio Conte sta svolgendo un lavoro straordinario, coinvolgendo tutti e riuscendo a recuperare calciatori che l’anno scorso erano in difficoltà, vedi Di Lorenzo ieri straordinario con la nazionale. Conte ha capito che doveva rifare le fondamenta della squadra e ha svolto un lavoro profondo e molto importante, ricostruendo dal sottoterra per creare un gruppo e una solidità nuovi. Per lo scudetto l’Inter è la più forte ma ha tanti impegni e potrebbe perdere terreno, il Napoli non disputando le coppe europee potrebbe essere avvantaggiato in tal senso".