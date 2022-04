Durante l'intervento in collegamento video con Sky Sport 24, anche Renzo Ulivieri dice la sua sulla bruciante sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord che si traduce in addio al Mondiale in Qatar: "Dal punto di vista tattico bisogna cominciare a rendersi conto che se oggi abbiamo qualche giocatore bravo ce lo marcano a uomo, come succede in Italia sui centrocampisti - spiega il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori -. Bisogna riuscire a trovare anche altre soluzioni, ma Mancini queste cose le conosce. È un passaggio difficile, secondo me sradicare tutto sarebbe sbagliato: bisogna ripartire dalla cose positive e cambiare dove c’è la necessità di cambiare per limiti d’età, aggiungendo qualcosa dal punto di vista tattico".