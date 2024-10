Mercoledì 6 novembre alle ore 21 scoccherà l'ora di Inter-Arsenal, quarta giornata della fase a girone unico della Champions League 2024/25. Un big match in cui San Siro è pronto a rispondere presente. Il club nerazzurro, intanto, conferma che sono ancora disponibili dei biglietti e ne ricorda le fasi di vendita, spiegate di seguito nel dettaglio:

ABBONATI SERIE A TARIFFA PLUS

La prima fase di vendita dei tagliandi prenderà il via alle ore 12:00 di mercoledì 25 settembre per i soli abbonati Serie A alla nuova tariffa PLUS, i quali potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti. Si dovrà utilizzare il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento per accedere alla vendita. Tutti i biglietti saranno in formato PDF mobile e non verranno caricati sulla tessera.

SOCI INTER CLUB

Dalle ore 12:00 di giovedì 26 settembre si aggiungeranno i Soci Inter Club attivi alla stagione 24-25, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purchè tutti siano soci attivi. Entrambe le fasi saranno disponibili solo online, su inter.it/tickets

VENDITA LIBERA

La vendita libera per tutti prenderà il via alle ore 12:00 di venerdì 27 settembre. Saranno attivi anche i punti vendita Inter (San Siro e Inter Store Milano, scopri gli orari) e i rivenditori del circuito Vivaticket.