Dybala in arrivo? Reparto d'attacco troppo affollato? Simone Inzaghi risponde così alla domanda della nostra redazione sull'idea riguardante il reparto offensivo della prossima stagione. "Quattro attaccanti? Quello sì perché sappiamo che il quinto può essere un giovane - ha sottolineato il tecnico nerazzurro. Ma il quinto non saràPinamonti che è già affermato dopo la stagione a Empoli. Per ora è convocato, ma ha tante offerte. La quinta punta deve essere un giovane".