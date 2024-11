Francesco Totti non si aspettava tanto traffico in vetta alla classifica dopo le prime 13 giornate di Serie A: "Non pensavo che ci fosse tutta questa confusione nelle prime posizioni, è bello perché ci sono tante squadre che puntano a vincere - ha detto l'ex numero 10 della Roma a Sky Sport -. Spero possa durare fino alla fine. Atalanta da scudetto? E' una delle squadre più in forma, ma penso che Inter, Napoli e Juve hanno qualcosa in più".