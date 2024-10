Raggiunto dai microfoni di Tutto Mercato Web a margine della Padel Pro AM Cup di Viareggio, Francesco Totti spiega di non essere sorpreso dal Napoli di Antonio Conte capolista del campionato: "No, assolutamente. È un grande allenatore e ha una grande squadra. Napoli, Juventus e Inter sono le favorite per lo Scudetto".

Totti si dice fiducioso sul rilancio della Nazionale italiana: "Credo che l'Italia di oggi possa fare grandi cose, visto che ha un grande allenatore e grandi giovani promettenti".