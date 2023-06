A pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Champions League, Francesco Totti presenta l'imminente sfida contro il Manchester City ai microfoni di Sport Mediaset: "Le italiane in Europa? Non siamo partiti con il piede giusto, due squadre su tre non sono riuscite a portare il trofeo: ora speriamo nell'Inter. La Champions ha un valore diverso, tifiamo tutti per la squadra italiana. Sulla carta il City sembra la favorita, però l'Inter per arrivare fino a qui ha fatto un percorso stratosferico. È una partita secca e può succedere di tutto, noi tifiamo per loro. Che errore non deve fare? Io penso sbilanciarsi, perché se dai campo al City diventa devastante. Haaland poi tocca una palla e fa gol, perciò bisogna stare attenti su tutti i fronti e bisogna essere bravi a gestire e ripartire.

Grealish simile a me? Forse per i capelli (ride, ndr). È una grande giocatore che salta l'uomo quando vuole, bisogna starci attenti. I miei erano altri tempi. Al City son tutti numeri 10, anche il portiere".