Attimi di paura al Tottenham Hotspur Stadium dove Rodrigo Bentancur, centrocampista degli Spurs, è rimasto immobile a terra dopo aver cercato di colpire la palla di testa sugli sviluppi di un corner all'undicesimento minuto della semifinale di Carabao Cup contro il Liverpool.

L'ex Juventus e Boca è stato prontamente soccorso ed è stato trasportato fuori dal campo in barella tra gli applausi di tutto lo stadio. E, fortunatamente, come fatto sapere del club londinese, "è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli".