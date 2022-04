Ancora un ko per Antonio Conte con il suo Tottenham che lo scorso sabato ha perso per 1-0 contro il Brighton tra le mura del Tottenham Hotspur Stadium. Un insuccesso che l'ex allenatore nerazzurro prova a spiegarsi ironicamente: "Oggi siamo stati troppo lenti sotto ogni aspetto. Non so, forse sarà stata la primavera, il tempo… Se proprio devo trovare una scusa. Ma di sicuro non è stata una buona gara per noi" ha detto a Sky Sport a fine gara.