"Lautaro Martinez è un attaccante totale" A dirlo è José Raúl Toti Iglesias, ex bomber argentino degli anni '80, nonché uno degli idoli giovanili del ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni.

"È completissimo, ha tutto: potenza, colpisce bene di piede, di testa - ha aggiunto a Tyc Sport -. Si era già visto quando ha cominciato a giocare al Racing che sarebbe diventato un mostro. La stessa cosa è successa con Agüero quando vestiva la maglia dell'Independiente: l'ho visto e ho detto 'questo ragazzo spaccherà'. Ed è andata così. Non è facile vedere un attaccante completo come Lautaro".