In un'intervista rilasciata al sito Fanpage.it, Lucas Torreira, centrocampista nell'ultima stagione alla Fiorentina, elegge il gol più bello segnato in questa stagione: "Credo che sono stati tutti bruttini (ride). Forse il più bello è stato quello segnato all’Inter a Milano, quando mi infilai tra Nicolò Barella e Danilo D’Ambrosio su cross di Nico Gonzalez, segnando come fossi un centravanti. È quello il più speciale perché è stato il primo fuori casa, e soprattutto per averlo fatto a San Siro, la Scala del calcio, e ovviamente per la forza del rivale, quell’Inter che era campione in carica. È stato un gol importante, con un gran significato”.