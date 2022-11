Torna il Black Friday a tinte nerazzurre" A partire da oggi, 21 novembre e fino a lunedì 28, giorno del Cyber Monday, i tifosi nerazzurri avranno l’opportunità di acquistare il merchandising ufficiale e biglietti delle partite con offerte uniche, fino al 50% . Tutte le maglie gara – Home, Away, Third – saranno in vendita con il 25% di sconto, promo alla quale si aggiunge la personalizzazione gratuita.

I tifosi nerazzurri avranno anche l’opportunità di acquistare a un prezzo speciale i biglietti per Inter-Empoli, in programma il 23 gennaio a San Siro, mentre lunedì prossimo sarà possibile acquistare a prezzi scontati i biglietti per Inter-Udinese, in programma il 18 febbraio al Meazza.