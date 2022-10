Nella conferenza stampa successiva al match contro l'Empoli, Matteo Paro, assistant coach di Ivan Juric al Torino, commenta le prestazioni di Ola Aina e di Valentino Lazaro: "Sulle fasce ci sono stati tanti duelli: sapevamo che Fabiano Parisi è un giocatore importante offensiva, abbiamo scelto Aina per difenderlo bene e per riattaccarlo. Aina ha doti immense, deve solo ripetere le prestazioni e lavorare per migliorare la condizione fisica, oltre alla finalizzazione. Ha fatto bene, deve continuare così perché ha grandi margini. Lazaro è un giocatore che ha spunti, qualità e piede, si sta esprimendo a buoni livelli. Sulle fasce abbiamo grossi margini".