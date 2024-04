Qualora non dovesse arrivare la vittoria contro il Milan, la gara contro il Torino di sabato 27 aprile diventerebbe quella che con molta probabilità andrebbe a sancire la conquista aritmetica dello Scudetto da parte dell'Inter. Ma bisognerà comunque fare i conti con la volontà dei granata di giocarsi tutte le carte per ottenere la qualificazione alle Coppe europee, come confermato dallo stesso tecnico Ivan Juric alla vigilia della gara contro il Frosinone: "Siamo veramente carichi per ottenere un obiettivo fantastico. Abbiamo fatto un buon lavoro. Bisogna fare un grande finale di campionato per dare una grande gioia. La squadra si è meritata il supporto dei tifosi, ora serve un gran finale di stagione".